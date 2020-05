Andry Rajoelina confirme qu'il demande à la France la restitution des îles Eparses

La diplomatie sur les contentieux de longue date reprend son cours. Interrogé hier soir par les rédactions de France 24 et de Radio France Internationale, le président malgache Andry Rajoelina a confirmé son intention de réclamer la restitution des îles Eparses.



Il y a un an, le président de Madagascar s’était déjà montré ferme sur la question de l’appartenance de ces îles du Canal du Mozambique dont la gestion dépend aujourd’hui de la préfecture des Terres australes françaises.



Lors de leur rencontre à l’Elysée en 2019, les deux chefs d’Etat avaient convenu d’un calendrier devant amener les deux pays à prendre une décision avant le 26 juin 2020, date symbolique marquant le 60ème anniversaire de l’indépendance de Madagascar. Cette solution devait être envisagée dans le cadre de la mise en place d’une commission mixte permettant aux deux pays de dialoguer sur l’épineuse question.



Interrogé hier en direct depuis Antananarivo, André Rajoelina a écarté l’idée d’une co-gestion des îles Eparses, en lui préférant le scénario d’une restitution des Eparses à Madagascar.



Le 9 décembre 2019, un tweet d’Emmanuel Macron avait été interprété, à Madagascar, comme une provocation. "La France sera à l'avant-garde dans les instances internationales pour la défense et la protection des océans. L’occasion du prochain Congrès mondial de la nature en juin 2020 devra ainsi être l’occasion pleinement saisi par les États pour promouvoir l’océan comme bien commun. Comment exploiter durablement les ressources océaniques sans compromettre l’équilibre de ces écosystèmes ? Une station de recherche sera installée sur les îles Éparses dès l'année prochaine comme je m'y étais engagé et un Programme prioritaire de recherche Océans et climat créé", avait programmé le président français.



Le chef d’Etat malgache a bon espoir de faire aboutir sa démarche auprès de l’Etat français même si la crise du coronavirus a figé, ces deux derniers mois, l’avancement des discussions à ce sujet.