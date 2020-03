Andry Rajoelina confirme les premiers cas de Coronavirus à Madagascar

Le président de la République de Madagascar vient d'annoncer, au cours d'une allocution télévisée, que trois cas de coronavirus Covid-19 viennent d'être confirmés dans la Grande Ile.



Selon le président Rajoelina, il s'agit de trois Malgaches revenant de France métropolitaine. Ces trois femmes ont entre 19 et 45 ans. Elles sont arrivées hier sur le sol malgache et placées à l'isolement depuis. C'est l'Institut Pasteur qui a réalisé les tests.



Rappelons que le président Andry Rajaoelina a annoncé le samedi 14 mars sa décision de suspendre pour 30 jours ses liaisons aériennes avec l'Europe, et notamment l'Italie, la France, l'Espagne et l'Allemagne. De même qu'avec La Réunion et Mayotte.