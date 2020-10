Océan Indien Andry Rajoelina au chevet des habitants victimes de malnutrition dans le sud de Madagascar

La partie Sud de Madagascar connaît un épisode de sécheresse interminable depuis deux ans. Des conditions climatiques qui entraînent des pertes inévitables sur les récoltes et provoque la malnutrition de sa population. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 6 Octobre 2020 à 12:49 | Lu 2136 fois

Le président de la République de Madagascar s'est rendu dans les régions d'Anosy et d'Androy le week end dernier pour apporter les secours d'urgence et des aides sociales pour les populations locales victimes d'une sécheresse qui perdure.



C’est dans ce cadre d’extrême urgence sanitaire que le chef de l’Etat malgache s’est rendu, à partir de samedi dernier 3 octobre, dans les communes d'Ifotaka, de Behara, d'Ebelo ainsi que dans le District de Tsihombe.



Sur place, le président Andry Rajoelina a pu constater que des enfants et des adultes présentaient des symptômes de malnutrition sévère.



Selon la présidence de Madagascar, cette population a été "prise en charge par le Ministère de la Santé Publique qui prodigue depuis quelques mois des traitements nutritionnels adéquats au profit des enfants et adultes victimes de ce fléau. Des vivres ainsi que des compléments alimentaires pour les enfants ont également été distribués le week end dernier en collaboration avec le Programme Alimentaire Mondiale."



L’urgence mais aussi des projets d’envergure à plus long terme



Le président de la République a donné des consignes strictes à l'endroit des autorités locales pour que les foyers vulnérables ayant subi les impacts directs de la sècheresse puissent bénéficier de ce soutien alimentaire en collaboration avec le PAM.



Hormis les aides d'urgence, Andry Rajoelina a également annoncé l'installation de pipelines ainsi que des systèmes de forages pour acheminer de l'eau potable dans les localités touchées par la sècheresse.



Parmi les solutions annoncées durant cette visite présidentielle figure aussi la mise en place de quatre centres de réhabilitation nutritionnelle intensive et médicale au niveau de quatre districts du Sud, à savoir à Amboasary Sud, à Tsihombe, à Ambovombe et à Beloha Androy. "Ces centres fourniront des services sociaux et sanitaires tels que la distribution de compléments alimentaires à base, entre autres, de moringa et de spiruline, mais aussi et surtout pourront prodiguer des traitements pour les victimes de la malnutrition. Les suivis vont être assurés par des médecins et des nutritionnistes qui seront dépêchés dans le Sud", affirme la présidence malgache.