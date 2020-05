Courrier des lecteurs Andry Rajoelina : "L’OMS et le lobbying pharmaceutique veulent freiner le Covid-Organic, mais ils n’y arriveront pas" Covid-Organic...

En référence

Financial Africa Par Carl JOSEPH - Publié le Mardi 12 Mai 2020 à 15:20 | Lu 141 fois

Un développement mental assez particulier.. Tiré du " tiroir mental" d' un non émancipé. L'âge oblige peut-être.. Faisons preuve de modestie à son attention. Le processus est connu, se faire passer comme victime d' une non reconnaissance ...pour attirer l' attention, s' apitoyer...et donc obtenir satisfaction dans ce en quoi on cherche et attend... La rancoeur vient souvent d' un sentiment d'injustice , mais faut-il analyser où se situe l' injustice..? Le ressenti ne constitue pas une preuve.. Se référer au passé colonial pour faire du chantage... La victimisation a tellement marché..

Un appel d' air permanent dans lequel s' engouffrent de nombreuses populations au dénominateur commun. À quel passé pourrait se référer le professeur Raoult pour faire admettre son protocole médical par la Communauté scientifique.. Dans le développement d' un enfant, d' un adulte frustré c' est compréhensible mais à ce niveau de responsabilité.. Se jeter personnellement dans cette bataille c' est sans doute exposer la fonction à un discrédit. Pendant ce temps, on oublie la réalité de la politique qui est de rehausser le niveau de vie de sa population par le développement économique ordinaire, alors que les bouches sont affamées dans les campagnes..la nourriture manque et les appels au secours de connaissances ou d'amis se multiplient...

Les rares produits du jardin et de la basse-cour y sont passés depuis longtemps.. Quand le seul zébu du parc n'a pas encore été conduit à l' abattoir ou au marché à bestiaux..

Les rares aides alimentaires de l' Etat se font dans la capitale et nulle part ailleurs. Celle-là même qui en osmose avec le président fait glouglou au Covid- Organic !