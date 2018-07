André Thien Ah Koon soutient Thierry Robert

Le maire du Tampon, André Thien Ah Koon a souhaité apporter son soutien à Thierry Robert, destitué de son mandat de député et sous le coup d'une inéligibilité . Dans un communiqué, TAK se s'est dit "attristé de cette nouvelle"."En tant que Maire, il a sorti la ville de Saint-Leu du « fénoir » et a donné à sa commune toute sa place dans le développement du Sud. Son action a été saluée par beaucoup d’entre nous et par la population, qui l’a réélu à plus de 75% en 2014. Nous avons été à ses côtés lors des élections régionales de décembre 2015. En tant que grand défenseur de La Réunion et de la population réunionnaise, il a toute ma considération. Dans ces moments difficiles et troubles qu’il traverse, je lui adresse toute mon amitié", s'exprime-t-il.