André Thien Ah Koon se félicite des 18 000 PEC supplémentaires accordés par le gouvernement

Lors de la récente visite à La Réunion de Monsieur le Ministre des Outre-mer Sébastien LECORNU, le Conseil municipal du Tampon avait demandé l’augmentation du nombre de PEC pour La Réunion.



Nous nous félicitons de la décision prise par le gouvernement et remercions Monsieur le Ministre des Outre-mer qui a entendu notre appel.



En effet, nos populations sont confrontées à une très grande précarité.

L’absence de travail est source d’une précarité croissante et, face à la dégradation de leur pouvoir d’achat, les familles ne parviennent plus à faire face aux dépenses.



Nous saluons la décision de débloquer 18.000 contrats aidés supplémentaires pour La Réunion.

Nous souhaitons que ces 18.000 contrats soient prioritairement affectés aux territoires de l’île particulièrement frappés par le chômage et la misère.

Par ailleurs, il faudrait attribuer ces contrats pour des périodes de 6 mois ( et non plus de 12 mois ) afin d’en faire bénéficier jusqu’à 36 000 familles chaque année.



Ces mesures de grande urgence économique et sociale permettront de soutenir le pouvoir d’achat des familles et de participer ainsi à la relance de la machine économique qui est en difficulté au plus profond du territoire de notre île.



André THIEN AH KOON

Maire du Tampon