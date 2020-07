A la Une . André Thien Ah Koon réélu à la présidence de la CASUD "uniquement" au bénéfice de l'âge

Ce vendredi, les élus de la CASUD se sont réunis pour élire leur nouveau président. André Thien Ah Koon a été réélu, non sans opposition. Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 10 Juillet 2020 à 13:40 | Lu 828 fois

Il a fallu trois tours pour les départager. André Thien Ah Koon et Patrick Lebreton ce sont, ce vendredi, affrontés pour la présidence de la CASUD. Les votes des 48 conseillers sont restés les mêmes. Le maire du Tampon, à 80 ans contre 56 pour celui de St-Joseph, a finalement été désigné selon la règle du bénéfice de l’âge.



Patrick Lebreton s’incline mais qualifie le vote comme une victoire. "Plus rien ne sera pareil à la CASUD. 50% du conseil communautaire a demandé ce vendredi 10 juillet une nouvelle gouvernance, plus équilibrée et respectueuse de ses territoires et de ses populations.



C'est une première victoire. Élu uniquement au bénéfice de l'âge, le président de la CASUD devra entendre ce qui a été dit à l'occasion de ce vote. Je ne suis plus, désormais, prisonnier d'un accord de gestion. Et je porterai la parole de ceux qui veulent aujourd'hui voir la gestion de nos territoires évoluer vers plus d'équité et de justice territoriale. "





