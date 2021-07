Monsieur André THIEN AH KOON, Président de la Communauté d’Agglomération du Sud, adresse ses plus sincères félicitations à Madame Huguette BELLO pour son élection en tant que Présidente du Conseil Régional de la Réunion et lui souhaite de grandes réussites dans ses missions en faveur de toutes les Réunionnaises et de tous les Réunionnais.

