Communiqué André Thien Ah Koon félicite Bernard Picardo

Jeudi 21 Octobre 2021

Nous adressons toutes nos sincères félicitations à Bernard PICARDO pour sa réélection à la Présidence de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat.



Homme engagé dans ses missions, il a brillamment assumé ses responsabilités et a su démontrer son savoir-faire.



Il a tout le soutien du Conseil Municipal du Tampon pour mener à bien ses missions.



Nous lui transmettons nos vœux de réussite et nos chaleureux encouragements dans l’accomplissement de sa fonction.



André THIEN AH KOON, Maire du Tampon