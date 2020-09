André Thien Ah Koon élu à la tête de l'aéroport de Pierrefonds

André Thien Ah Koon prend les commandes de l’aéroport du Sud. Le Syndicat Mixte de l’aéroport de Pierrefonds (composé de la CIVIS, de la CASUD, de la Commune de Saint-Leu, du Département et de la Région Réunion) a procédé à l’élection de son nouveau Président et au renouvellement de son bureau ce mardi.



La candidature d'André Thien a Koon avait été proposé par le président de la CIVIS, Michel Fontaine. C'est dans un contexte particulièrement délicat qu'André Thien Ah Koon succède à Patrick Malet, compte tenu de la suspension de tous les vols commerciaux sur Pierrefonds depuis le 15 mars dernier, en raison de la crise sanitaire de la COVID-19.



Le challenge est de taille : relancer l’aéroport du Sud dont la vocation est de proposer une offre de transport de passagers (100 000 passagers en 2019 en provenance ou à destination de plus de 20 destinations) et de fret (7800 tonnes en 2019).



Dans sa première allocution en qualité de Président de l’aéroport, André Thien Ah Koon a tenu à rappeler que c’est grâce à l’engagement des Maires du Sud qu’il a pu créer, avec l’ancien Maire de Saint-Pierre, Elie Hoarau, l’aéroport de Pierrefonds en 1998.



C'est désormais la volonté des maires actuels, mais aussi de la Région et du Département, qu'il compte pour donner un nouveau souffle à cet équipement, et lui permettre ainsi de redécoller.