Municipales 2020 André Thien Ah Koon décroche son 6ème mandat à 80 ans

Le maire sortant est arrivé en tête des suffrages ce dimanche soir. Il bat le duo formé par Nathalie Bassire et Monique Bénard. Par Christelle Boyer - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 19:56 | Lu 2055 fois

Elles se sont alliées pour lui barrer la route. André Thien Ah Koon a survolé cette élection municipale en s'imposant avec 65,64 % (20516 voix). Le duo formé durant l'entre-deux tour par Nathalie Bassire et Monique Bénard n'a remporté que 34,36 % des suffrages (10738 voix).



Pour la première fois en 1983, le Tamponnais, originaire de la Plaine des Cafres, s'installe dans le fauteuil de premier magistrat de la ville. Il remportera les élections municipales suivantes mais aussi celles de 1995, 2001 et 2014. Le chef d'entreprise a également été conseiller départemental, régional et député dans sa carrière politique.



Afin de s'assurer une sixième victoire, André Thien Ah Koon s'était rapproché de son ancien adjoint mais aussi maire du Tampon de 2010 à 2014, Paulet Payet. Il avait également reçu le soutien étonnant de son opposant Jean-Jacques Vlody. Jouant la carte de l'expérience dans une campagne marquée par la pandémie de Covid-19, André Thien Ah Koon reste l'édile de la ville à 80 ans.