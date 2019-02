André Thien Ah Koon caricaturé : Yannis Lebon reconnait "une erreur de communication"

Le maire ainsi représenté, "en habit de fête", "j’ai voulu montrer que la politique municipale était tournée en priorité vers la fête". A quelques mois des municipales, Yannis Lebon avoue: "je me suis trompé en termes de communication". "Si c’était à refaire certainement je ne referais pas un tract de ce style-là".



Une "erreur" , reconnaît-il, qui pourrait coûter cher à ce fervent opposant d’André Thien Ah Koon alors que les municipales arrivent à grands pas? Le siège du Cercle démocratique du Tampon ouvrira officiellement en mars prochain en lieu et place de l’ancienne crêperie sur la rue Marius et Ary Leblond à l’entrée de la ville. "Nous allons continuer à travailler sur le terrain et voir si une candidature et envisageable", indique Yannis Lebon qui confie avoir déjà été approché par de futurs candidats. "Mais si j’y vais" , ajoute-t-il, "ce sera seulement sous l’étiquette du Cercle démocratique du Tampon".