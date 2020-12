Société André Thien Ah Koon attristé par le décès de Marie-Hélène Berne

Dans un communiqué, le maire du Tampon exprime sa tristesse et adresse ses condoléances aux proches de Marie-Hélène Berne, qui nous a quittés hier, 20 décembre 2020. Par B.A - Publié le Lundi 21 Décembre 2020 à 09:38 | Lu 166 fois



C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris la disparition de Mme BERNE Marie-Hélène, à l'âge de 80 ans, survenue ce dimanche symbolique du 20 décembre 2020.



Mme BERNE, ancienne conseillère municipale du Tampon, était une femme et une militante de l'UFR et du PCR, aux convictions profondes, qui a toujours défendu la cause des personnes les plus modestes.



A son époux, à ses enfants et à tous ses proches, je présente mes plus sincères condoléances.



André THIEN AH KOON





Publicité Publicité