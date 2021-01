A la Une ... André Thien Ah Koon : "L’agression de Joé Bédier et de sa famille est totalement inacceptable

Le maire du Tampon soutient également Joé Bédier dont l'altercation avec des vedettes de la téléréalité a secoué La Réunion ce dimanche 10 janvier. Le communiqué d'André Thien Ah Koon : Par LG - Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 à 23:25 | Lu 124 fois

"L’agression, ce dimanche, de Joé Bédier et de sa famille est totalement inacceptable et je leur adresse l’expression de mon soutien et de toute ma sympathie.



Ce déplorable évènement dont a été victime notre collègue est également révélateur des violences visant de plus en plus souvent les élus locaux - et de proximité - qui travaillent chaque jour au service de notre population.



L’image et l’autorité des élus locaux doivent à tout prix être rétablies et protégées car ils sont les premiers garants de la qualité du lien qui existe entre la population et la République.



C’est en effet à l’échelle de nos villages et de nos villes que se construit cette relation fondamentale pour la démocratie.

Il est primordial que l’Etat prenne toutes les dispositions afin de garantir aux élus locaux la sécurité et la considération qu’ils méritent."