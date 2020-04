Revenir à la Rubrique MAIRIE DU TAMPON

Mail André Thien Ah Koon: "Continuer à suivre et respecter les règles de confinement"





C'est avec un profond sentiment d’amitié, que je m’adresse à vous aujourd'hui.

Nous sommes tous dans une situation grave qui nous impacte au quotidien.



Le confinement vient d’être prolongé d'un mois, et la phase de déconfinement sera progressive selon le gouvernement.



Dans ces moments dramatiques que vous traversez, vous faites avec courage, preuve de solidarité et de responsabilité en respectant les règles de confinement imposées par l’Etat .



Vous empêchez ainsi la propagation du Covid-19 sur notre ile. Vous protégez les vôtres et les autres aussi. Notre survie est à ce prix car nous sommes en danger. Je vous en remercie.



Tous les jours, avec notre équipe, j’évalue avec les services l’évolution de la situation afin de vous apporter des réponses adéquates.



Dès le début de cette crise sanitaire, j’ai tenu à ce que les services municipaux prioritaires fonctionnent pour ne pas pénaliser d’avantage la population et pour répondre aux urgences sociales.



Le CCAS, le service financier, le service technique, le service environnement, l’Etat-Civil, le service urbanisme, les mairies annexes et les centres municipaux, les agents communaux des écoles et le personnel de la crèche ; la direction générale, le cabinet, la direction des ressources humaines et le secrétariat.



En lien avec les services de l’État, et en particulier avec Monsieur le Sous-Préfet, ils sont à mes côtés pour gérer au mieux ces grandes difficultés.



Je suis respectueux et fier des ces hommes et femmes des différents services communaux pour leur implication dans un contexte exceptionnel. Leur action évite la paralysie de la commune pour apporter tous le soutien nécessaire à la population. Bravo encore pour votre courage et votre grande solidarité.



Je pense en particulier, au personnel soignant dans son ensemble, pour son précieux dévouement auprès de nos malades. Vous avez toute notre admiration et notre respect.



Afin de les soutenir dans leurs missions, la commune à remis aux médecins, aux infirmiers libéraux et infirmières libérales, au personnel soignant des personnes âgées et dépendantes, aux kinésithérapeutes, aux taximen transportant des malades, aux gendarmes, aux policiers municipaux , aux pompiers, des masques, des gants et du gel hydroalcoolique.



Le soutien à nos producteurs et à nos agriculteurs qui luttent pour leur survie est une de nos priorités.



En maintenant le marché couvert et le marché forain qui sont aménagés en tenant compte des recommandations sanitaires, la population peut s'approvisionner en produit frais.



J’ai une pensée en particulier pour les plus démunis, les plus vulnérables, les personnes âgées, et tous ceux dont la crise prive de ressources (chef d’entreprises, salariés, artisans, commerçants, agriculteurs, éleveurs, professions libérales…).



La vie de nombreuses entreprises et de nombreux emplois est menacée et même détruite.



J'ai conscience de la gravité de la situation et je me me dois, avec mon équipe, être à vos côtés pour vous défendre et vous aider.



Je vous demande donc de continuer à suivre et respecter les règles de confinement.



C'est notre solidarité et notre capacité de décision qui pourra nous permettre de sortir de cette situation dramatique.



Avec humilité et responsabilité, je vous adresse mes respectueuses et fraternelles salutations.



Votre Maire, André THIEN AH KOON Chers Tamponnaises, chers Tamponnais,C'est avec un profond sentiment d’amitié, que je m’adresse à vous aujourd'hui.Nous sommes tous dans une situation grave qui nous impacte au quotidien.Le confinement vient d’être prolongé d'un mois, et la phase de déconfinement sera progressive selon le gouvernement.Dans ces moments dramatiques que vous traversez, vous faites avec courage, preuve de solidarité et de responsabilité en respectant les règles de confinement imposées par l’Etat .Vous empêchez ainsi la propagation du Covid-19 sur notre ile. Vous protégez les vôtres et les autres aussi. Notre survie est à ce prix car nous sommes en danger. Je vous en remercie.Tous les jours, avec notre équipe, j’évalue avec les services l’évolution de la situation afin de vous apporter des réponses adéquates.Dès le début de cette crise sanitaire, j’ai tenu à ce que les services municipaux prioritaires fonctionnent pour ne pas pénaliser d’avantage la population et pour répondre aux urgences sociales.Le CCAS, le service financier, le service technique, le service environnement, l’Etat-Civil, le service urbanisme, les mairies annexes et les centres municipaux, les agents communaux des écoles et le personnel de la crèche ; la direction générale, le cabinet, la direction des ressources humaines et le secrétariat.En lien avec les services de l’État, et en particulier avec Monsieur le Sous-Préfet, ils sont à mes côtés pour gérer au mieux ces grandes difficultés.Je suis respectueux et fier des ces hommes et femmes des différents services communaux pour leur implication dans un contexte exceptionnel. Leur action évite la paralysie de la commune pour apporter tous le soutien nécessaire à la population. Bravo encore pour votre courage et votre grande solidarité.Je pense en particulier, au personnel soignant dans son ensemble, pour son précieux dévouement auprès de nos malades. Vous avez toute notre admiration et notre respect.Afin de les soutenir dans leurs missions, la commune à remis aux médecins, aux infirmiers libéraux et infirmières libérales, au personnel soignant des personnes âgées et dépendantes, aux kinésithérapeutes, aux taximen transportant des malades, aux gendarmes, aux policiers municipaux , aux pompiers, des masques, des gants et du gel hydroalcoolique.Le soutien à nos producteurs et à nos agriculteurs qui luttent pour leur survie est une de nos priorités.En maintenant le marché couvert et le marché forain qui sont aménagés en tenant compte des recommandations sanitaires, la population peut s'approvisionner en produit frais.J’ai une pensée en particulier pour les plus démunis, les plus vulnérables, les personnes âgées, et tous ceux dont la crise prive de ressources (chef d’entreprises, salariés, artisans, commerçants, agriculteurs, éleveurs, professions libérales…).La vie de nombreuses entreprises et de nombreux emplois est menacée et même détruite.J'ai conscience de la gravité de la situation et je me me dois, avec mon équipe, être à vos côtés pour vous défendre et vous aider.Je vous demande donc de continuer à suivre et respecter les règles de confinement.C'est notre solidarité et notre capacité de décision qui pourra nous permettre de sortir de cette situation dramatique.Avec humilité et responsabilité, je vous adresse mes respectueuses et fraternelles salutations.Votre Maire, André THIEN AH KOON Mairie du Tampon Mairie du Tampon Lu 108 fois



Mail

Dans la même rubrique : < > Oui à la prescription de la nivaquine (chloroquine), Signons la pétition "Ne perdons plus de temps" Réaction d’André Thien Ah Koon suite au décès de Patrick Devedjian