Municipales 2020 André Thien Ah Koon : "Aujourd’hui, la commune a les moyens d’investir et de réaliser les grands projets" Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 approchent et les prétendants au fauteuil de maire forment leurs rangs. Zinfos 974 donne la parole aux candidats. "Parc du Volcan, Belvédère de Bois-Court, Zones d’Activités, pépinière endémique"…"Tous ces grands chantiers demandent du temps et seront terminés durant la prochaine mandature", assure André Thien Ah Koon maire sortant de 79 ans, horticulteur paysagiste de métier.





Pour ces élections municipales, vous aurez à choisir entre deux chemins décisifs pour l’avenir de votre commune :



- soit le chemin de la réussite et de la sécurité

- soit le chemin de l’aventure et de l’incertitude



L’aventure, nous l’avons subie pendant la triste période de 2006 à 2014, avec deux Maires qui ont ruiné la commune, augmenté les impôts, le prix de la cantine scolaire et des transports, abandonné l’entretien des chemins, des espaces publics et même des cimetières, abandonné les associations en baissant fortement leurs subventions, etc. La mise sous tutelle de notre commune par le Préfet nous a plongé dans le fénoir. Notre fierté a été salie.



En 2014, par devoir envers tous ceux qui m’ont toujours soutenu, avec mon équipe, nous avons redressé le Tampon et la CASUD, nous avons remis la commune sur les rails du développement.



Les faits sont là, vous le constatez vous-même, la vérité est là, nous avons réussi. Pour arriver à ces résultats, il a fallu travailler dur, chaque jour à vos côtés. Les budgets ont été remis à flots et nous avons maintenant la confiance des banques. C’est une commune crédible et respectée qui a remporté les plus hautes distinctions nationales pour ses réalisations ( environnement, biodiversité, numérique, grands chantiers, ville citoyenne et solidaire...)



Le Tampon est classée 5ème commune la mieux gérée de France dans sa catégorie.

Dans un contexte social inquiétant, cette bonne gestion nous a permis de préserver le pouvoir d’achat des familles tamponnaises.



Nous avons en effet baissé les impôts de 6%, augmenté les subventions aux associations tout en améliorant la qualité etl’efficacité des services communaux.



Aujourd’hui, la commune a les moyens d’investir et de réaliser les grands projets porteurs de développement économique et d’emplois ( routes pour une meilleure circulation, eau potable et eau d’irrigation pour les agriculteurs, Parc du Volcan, Belvédère de Bois-Court, Zones d’Activités, pépinière endémique, reconquête de la biodiversité ...).



Tous ces grands chantiers demandent du temps et seront terminés durant la prochaine mandature.



Vous le savez, je suis un homme d’action, un homme de lutte et d’engagement. Je me bats pour mon prochain, aux côtés des plus fragiles, tous les jours, pour que la population avance et pour que chacun ait un meilleur avenir.



Vous êtes très nombreux à me demander de continuer mon action pour bâtir l’avenir des Tamponnaises et des Tamponnais et faire face aux nombreux défis.



C’est avec une équipe renouvelée, représentative de tous les Tamponnais, que je vous propose de continuer à améliorer la qualité de vie des familles tamponnaises et de poursuivre les grands projets qui permettront de :



- créer 3000 emplois directs et indirects et de baisser les impôts de 10% sur la mandature ( 2020 - 2026 ).



"Avec une équipe au service de la population, nou va arivé"







