Politique André Rougé : "A l’approche des sénatoriales : Tout le monde s’agite Outre-Mer !"

André Rougé, député français au Parlement européen et délégué national de l’Outre-mer du Rassemblement National estime que l'heure d'une grande loi de programmation pour répondre aux crises ultra-marines est arrivé. Il liste les projets que prône le Rassemblement national. Son communiqué : Par LG - Publié le Mardi 7 Février 2023 à 11:05

"L’Outre-mer et nos compatriotes ultra-marins sont abandonnés depuis plus de 15 ans, asphyxiés par un octroi de mer désuet, par une immigration clandestine hors de contrôle et un chaos sécuritaire, on assiste à une agitation théâtrale des politiques incapables d’apporter des solutions concrètes. Jean Luc Mélenchon, abonné aux polémiques vaines, organise une démonstration médiatique tout aussi vaine à grands frais du service public sur France 2, lors de sa venue en Guyane.



Gérald Darmanin, ministre de l’outre-mer participe ce jeudi à un colloque pour tenter de reprendre la main et pallier aux insuffisances de son ministre délégué Jean-François Carenco mais choque les élus d’outre-mer par ses propos.



Gérard Larcher, président du Sénat, découvre subitement l’existence de l’Outre-Mer à la veille des sénatoriales.



Et dans le même temps, Marine Le Pen, Jordan Bardella et André Rougé, délégué national à l’Outre-Mer sont à l’ouvrage et travaillent à la rédaction d’une Grande Loi de Programmation sur 15/20ans pour apporter des solutions politiques aux différentes crises ultra-marines ;



Le coût de la vie en reconfigurant l’octroi de mer devenu une taxe désuète.



Mettre en place des dispositifs de défiscalisation type PONS et d’exonération de charges type PERBEN tous deux consignés dans la grande loi de programmation.



Redynamiser les productions locales en favorisant les coopérations régionales sans perdre de vue, comme c’est bien trop souvent le cas, les spécificités de chaque territoire.



Les problématiques du logement ; entre insalubrité et pénurie.



L’immigration clandestine qui joue un rôle majeur dans le chaos sécuritaire.



Développer l’économie bleue en soutenant les filières académiques, industrielles et professionnelles de tous les métiers liés à la mer comme notamment l’École d’Apprentissage Maritime de la Réunion et en créant une Grande Agence Européenne de la Mer.



Entreprendre un rééquilibrage territorial pour garantir un développement local équilibré, la réindustrialisation et la création d’infrastructures.



Créer un Grand Ministère chargé de l’outre-mer et de son domaine maritime.



Il est plus que temps d’avoir des politiques qui ont la volonté de mettre l’outre-mer au cœur de la politique française !



Marine Le Pen et le Rassemblement National avec l’appui d’André Rougé soumettront publiquement cette grande loi de programmation courant 2023.



Nos compatriotes ultra-marins l’ont bien compris, seuls le Rassemblement National et sa présidente de groupe à l’Assemblée nationale sont à leurs côtés et ne cesseront de les défendre."