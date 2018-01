Société Ancienne prison Juliette Dodu : La Société civile de St-Denis salue la décision du tribunal Le tribunal administratif a suspendu l'arrêté de démolition de l'ancienne prison Juliette Dodu. Une décision qui satisfait la Socité civile de Saint-Denis. "Nous saluons l'association "Kartyé lib mémoire" et plus largement l'ensemble des militants en faveur de la Culture et du Patrimoine Réunionnais", s'exprime-t-elle dans un communiqué :





Nous saluons l'association "Kartyé lib mémoire" et plus largement l'ensemble des militants en faveur de la Culture et du Patrimoine Réunionnais.



Nous appelons également la Mairie de Saint-Denis à prendre ses responsabilités et à ouvrir une consultation citoyenne afin de déterminer au mieux les éléments d'un projet cohérent et rassembleur en lieu et place du projet de la SHLMR.



La défense de notre Culture et de notre Patrimoine est l'affaire de tous, nous appelons l'ensemble des Réunionnais à rester attentifs quant aux suites de cette affaire. Nous sollicitons également l'ensemble des élus locaux afin qu'ils se saisissent avec vigilance des dossiers en lien avec la culture et le patrimoine sur leurs territoires respectifs.



Gaëtan Adam pour La Société Civile de Saint-Denis



