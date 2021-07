7mag.re Anaïs Jibassia, son combat face aux ravages de la maladie de Cushing

" Avoir une tumeur au cerveau et vivre avec la maladie de Cushing est un événement majeur qui change la vie. Au cours de ces dernières années j'ai vécu certains des pires jours de ma vie. Cela étant dit, j'ai également vécu certains des meilleurs jours de ma vie. Je ne veux pas que les gens aient pitié de moi. Sans mes difficultés je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui"... Anaïs Jibassia a choisi de témoigner afin que d'autres puissent identifier la maladie Cushing et comprendre ce qui leur arrive. Un merveilleux message d'espoir, une leçon de courage d'une jeune femme solaire.



Photos: @Studio974- YKS Yakusa Par Chloé Grondin - Publié le Mardi 20 Juillet 2021 à 17:41

Un visage parfait, des cheveux longs noirs soyeux et un immense sourire. Difficile d'imaginer les affres par lesquelles Anaïs Jibassia, 29 ans, a pu passer depuis trois ans. LIRE LA SUITE