7mag.re Anaëlle Gévia: judoka, motarde et tellement féminine

Judoka mais pas seulement. Anaëlle la Salazienne voue également une grande passion aux motos et aux voitures mais sait être très féminine... La preuve au Studio974 !



Photos: YKS YAKUSA - Studio974 Par Chloé Grondin - Publié le Jeudi 13 Janvier 2022 à 15:20

Depuis son plus jeune âge, Anaëlle est sportive. A 20 ans, elle a pratiqué déjà nombre de sports et c'est au judo LIRE LA SUITE ET VOIR LES PHOTOS