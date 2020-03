Amoureux de la photographie : participez à l’atelier initiation à la photographie dans le cadre de l’exposition Savanes

Matériel requis : Appareil photo numérique (ou smartphone récent)

Conseillé : trépied, filtre polarisant, ordinateur personnel pour la 2e séance

Obligatoire : Chaussures de marche, pantalon, chapeau, bouteille d’eau

Lieu : rdv au parking du skatepark Plateau Caillou (entre piscine et stade) le 21 mars à 7h30 puis à la Maison Serveaux le 28 mars à 9h (Groupe 1)



Proposé dans le cadre de l’exposition « Savanes : Nout’ liberté sous le vent », cet atelier comprend une déambulation photographique dans les paysages de la savane Saint-Pauloise, et une séance de préparation pour l’exposition des meilleures images de chaque participant.



Accompagné(e) sur le terrain par un photographe professionnel, vous pourrez apprendre toutes les astuces nécessaires pour faire vos premiers pas ou perfectionner votre pratique, dans un cadre exceptionnel. Le groupe aura pour objectif de produire une série d’images témoignant du patrimoine naturel et historique de la savane, en exprimant sa sensibilité artistique ou documentaire. Muni(e) d’un appareil photo numérique, ou bien d’un smartphone récent, découvrez des techniques simples pour réaliser de belles prises de vues en extérieur : composition d’une image, éclairage du sujet, choix d’objectif, utilisation d’un trépied et d’un filtre polarisant, macro-photographie, photo panoramique.



La deuxième séance, à la Maison Serveau, sera consacrée à la sélection des meilleures images et leur préparation pour l’impression. En salle et avec un vidéo-projecteur, les participants pourront découvrir quelques techniques de base en post-production : recadrage, amélioration de la luminosité, des contrastes, exportation au format adéquat.



Attention, les places sont limitées à 10 personnes maximum (3 groupes uniquement).

Les inscriptions aux ateliers se font par le biais des médiatrices de l’exposition, Mme Grondin et Mme Alberto à l’adresse suivante : patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr ou par téléphone au 0262 45 90 32/0692 61 35 23.