A la Une .. Amis motards, pas d'Iphone sur vos gros cubes pour la navigation

Iphones et motos ne font apparement pas bon ménage ! C'est en substance ce qu'indique Apple dans ses recommandations aux motards qui utilisent ses téléphones pour la navigation. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 16 Septembre 2021 à 16:59

"Exposer votre iPhone à des vibrations de haute amplitude dans certaines plages de fréquences, en particulier celles générées par les moteurs de moto haute puissance, peut dégrader les performances du système de caméra". Voilà ce qu'indique Apple dans un communiqué officiel.



La marque à la pomme ajoute également : "Il est également recommandé d’éviter une utilisation régulière pendant des périodes prolongées pour réduire davantage le risque de dommages". Toujours selon le communiqué officiel, "les propriétaires de scooters et de motos devraient utiliser des supports amortisseurs de vibrations".



C'est donc ce qu'indique la marque à la pomme sur la page d’assistance du site Web d’Apple. En substance, les Iphones ne doivent pas être utilisés sur des motos puissantes ou prenant des régimes élevés pour la navigation - entre autres - car les vibrations peuvent endommager les appareils photo de l'appareil.



En outre, les vibrations du moteur peuvent endommager les systèmes de stabilisation optique de l’image et de mise au point automatique. Ce sont des mécanismes qui permettent de capturer des images claires et nettes en s’opposant aux mouvements.





Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité