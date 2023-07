[Amina Akhoun] ZINFOS MORIS : Clap de fin !

Cela fait maintenant 5 ans et demi que Zinfos Moris existe, ce projet nous a demandé un travail intense et sans relâche : il a fallu être disponible à toute heure, sans exception et cela chaque jour de l’année. Nous sommes aujourd’hui fiers du résultat, plus de 40 000 articles rédigés et le sentiment d’avoir accompli notre mission de départ : mettre en lumière l’actualité mauricienne sans aucune censure. Il est maintenant temps de tourner la page, construire un nouveau projet et remplir une nouvelle mission avec la même détermination qui a permis de bâtir Zinfos Moris.



Nous tenons à remercier nos lecteurs, les zinfonautes qui nous ont toujours soutenus et ont su nous accorder leur confiance. À quoi servent nos articles s’il n’y a aucun lecteur ? Pourquoi s’entêter à relayer la vérité et l’actualité mauricienne si personne n’est là pour l’écouter ? Sans eux, notre site perd son utilité, nous n’aurions jamais pu arriver là où nous sommes sans leur fidélité, leurs commentaires et critiques. Ils ont fait évoluer le site mais ils ont aussi permis d’améliorer la liberté d’expression mauricienne qui était jusque-là défaillante.



Merci à Pierrot Dupuy, le directeur des publications et à toute l’équipe de Zinfos974, pour ce pari risqué. Créer et financer entièrement un site basé à l’île de la Réunion qui porte pourtant sur l’actualité mauricienne était une idée saugrenue et novatrice. Il a fallu faire face à de multiples critiques, menaces et censures mais nous n’avons jamais cédé. Grâce à cette force de caractère et en refusant les avances des partis politiques et des annonceurs locaux, nous avons pu rester libres et devenir un véritable ovni au sein du paysage médiatique mauricien.



Merci à mon binôme pour son professionnalisme, son engagement et sa volonté de changer les choses. Toutes ces années de travail ensemble et aucun accrochage ou divergence. Il a œuvré dans les coulisses, en restant anonyme et dans l’ombre alors qu’il était un acteur majeur de Zinfos Moris. Nous avons affronté ensemble les bêtises des acteurs politiques, nous avons dû subir d’interminables conférences de presse et séances parlementaires et cela en gardant le moral et notre humour.



Merci aussi au caricaturiste « KOK Dessin » et à tous les blogueurs sans exception, une mention spéciale à Emmanuelle, Paul Lismore et Rattan Gujadhur pour leurs talents et confiance.



Enfin, nous voulons remercier les journalistes et médias mauriciens. Le respect mutuel et la passion pour notre métier furent précieux.



Il ne nous reste plus qu’à souhaiter une longue vie à l’île Maurice, qu’elle puisse enfin être débarrassée de la corruption, de la désinformation, des chatwas, des arrivistes et des opportunistes.



À, N. et I., je vous dois ce succès. Votre patience m’a permis de m’épanouir dans ce défi professionnel, votre soutien face à mes détracteurs et campagnes calomnieuses a renforcé ma persévérance, ma ténacité et résilience.



À vous tous, à bientôt.