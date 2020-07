La grande Une Amiante dans l'ancienne centrale du Port: Il réclame un recensement des scolaires passés par là

Un ancien membre du CHSCT d'EDF réclame un recensement des scolaires passés par la centrale, où la présence d'amiante et de FCR a été diagnostiquée. Par M.A - Publié le Mardi 28 Juillet 2020 à 16:42 | Lu 2074 fois

Outre les salariés et contractuels, des scolaires ont passé du temps dans ces locaux, lors de visites et de stages réalisés dans l’entreprise, note Christan Julien, membre du CHSCT d'EDF de 2009 à 2019. De quoi justifier selon lui la mise en place d'un recensement des scolaires concernés, ainsi que de leurs parents et professeurs. Un recensement "à l’identique des écoliers d’Aulnay-sous-Bois réalisé par l’ARS d’Ile de France", précise-t-il.



Réclamée auprès du CHSCT et de l'inspection du travail depuis 2010, cette mesure n'a pas abouti. "La seule présence d’amiante dans des locaux ou matériels ne rend pas la réglementation applicable de manière systématique. En effet, la réglementation relative à la prévention des risques d’exposition à l’amiante prévue aux articles R. 4412-94 et suivants du Code du travail s’applique dans le cadre d’interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiantes. L’accueil de groupes scolaire encadrés par du personnel ne relève donc pas du champ d’application de la réglementation précitée", lui a notamment adressé le président du CHSCT SP il y a deux ans.



"Silence complice des politiques et syndicats"



Pas de quoi convaincre Christian Julien de l'inutilité de sa démarche, qui pourrait selon lui permettre de mieux prendre en charge de potentielles maladies grâce à une détection plus précoce. Il poursuit donc ses efforts en sollicitant à plusieurs reprises l'ARS, le préfet, le recteur, les députés. En vain.



"L’étude META (Microscopie Electronique à Transmission Analytique) a mis en évidence la présence de fibres qui n’avaient pas pu être comptées dans le passé, ce qui a pu conduire à la sous évaluation des certaines expositions", peut-on y lire. Il est aussi précisé que "le nombre de prélèvements effectués à la centrale du port est trop faible pour établir une cartographie précise, mais les mesures d’ambiance réalisées tendent à montrer une exposition passive faible aux fibres OMS (fibres dont la longueur est supérieure à 5 µm, et le diamètre compris entre 0,2 et 3 µmn, ndlr)". Le rapport souligne en outre (et entre autres) que "les mesures de prévention adoptées depuis 2010 ont permis de réduire l’exposition progressivement sans pour autant la supprimer".



