Amende de 135 euros pour moteur allumé : vers un “racket” des automobilistes possessionnais ?

Cette mesure, sous couvert de lutte contre le réchauffement climatique n'est en réalité qu'un prétexte à un cadre répressif pour verbaliser les usagers et ainsi combler les finances de la commune qui sont en mauvaise santé puisque la dette communale avoisine les 50 millions d'euros dont une augmentation de prés de la moitié en seulement 6 années.



Sous couvert d’écologie, la mairie de la Possession vend cette mesure comme novatrice, or ce n’est qu’une pâle copie d’une mesure instauré par la ville de Nancy en France hexagonale. Dois-t-on rappeler à la maire de la Possession que nous ne sommes pas en France hexagonale mais bien à La Reunion dans l’océan Indien, nos réalités sont totalement différentes. Entre facilite intellectuelle pour remplir les caisses de la mairie et un vulgaire copier coller à la saveur d'un coup de communication, la mairie de la Possession exprime là un véritable désarroi possiblement en lien avec la récente instabilité de la majorité.



Nous informons la municipalité que dans le cas où elle s'obstine à sortir un arrêté allant dans ce sens, nous irons au tribunal administratif pour faire annuler cette décision irresponsable, autant économiquement que d'un point de vue écologique.

En effet, ce n'est pas en agissant ainsi que l'on combattra durablement le changement global. Cette écologie punitive n'est pas efficace, plusieurs expériences l'ont démontré. Cette infantilisation des citoyens est l'un des marqueurs qu'encore une fois, nos élus sont souvent hors-sol. Il existe pourtant un panel d'action a mener même à l'échelle d'une commune pour lutter réellement contre le réchauffement climatique.