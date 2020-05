Rubrique sponsorisée Aménager l'espace de travail, une priorité pour les entreprises Sensibiliser les salariés ou les clients aux gestes barrières, aménager l'espace de travail et protéger les lieux d'accueil... Telles sont les contraintes auxquelles les entreprises doivent faire face aujourd'hui. Des solutions péi existent comme celles développées par Emboss. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 12 Mai 2020 à 10:06 | Lu 199 fois





Une fabrication 100% locale

Emboss propose des solutions, une fabrication 100% locale. Les entreprises peuvent personnaliser leurs signalétiques et surtout se procurer rapidement des plaques de protection plexiglass. Les espaces de travail aménagés et protégés permettront au plus vite un retour présentiel des collaborateurs et un accueil du public sécurisé.



Commandes et informations

EMBOSS

02 62 779 333

0692 901 091

emboss@outlook.fr La reprise est la priorité pour les entreprises mais plus encore s'impose la sécurité des salariés et des clients. Plexiglass, vinyles de marquage au sol, affiches, stickers, panneaux vont devenir indispensables afin de garantir la distanciation sociale.Emboss propose des solutions, une fabrication 100% locale. Les entreprises peuvent personnaliser leurs signalétiques et surtout se procurer rapidement des plaques de protection plexiglass. Les espaces de travail aménagés et protégés permettront au plus vite un retour présentiel des collaborateurs et un accueil du public sécurisé.