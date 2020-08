Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Aménagement hydraulique : lancement des travaux de refoulement d’eau dans les Hauts de l’Ouest





Ce projet cofinancé par l’Europe permettra une meilleure distribution de l’eau pour les agriculteurs des Hauts de l’Ouest.



En effet, les éleveurs implantés dans les Hauts de l’Ouest sont tributaires, pour l’alimentation en eau de leurs cheptels, de la pluie et du remplissage de leurs retenues collinaires, aucune ressource en eau pérenne n’étant disponible et mobilisable dans cette région des Hauts.



En réponse aux épisodes de sécheresse récurrents qu’ont traversés les éleveurs des communes de Saint-Paul, Trois Bassins et Saint-Leu, une réflexion destinée à sécuriser l’alimentation en eau des retenues collinaires a été initiée par l’Association Réunionnaise de Pastoralisme et la Sica Révia en 2014.



Bruno Domen, le Maire de Saint-Leu a également souligné « l’importance de ces travaux pour assurer l’irrigation des Hauts pour nos éleveurs des hauts de Saint-Paul, de Trois-Bassins et de Saint-Leu tout comme la défense incendie du massif forestier. On se souvient avec émotion de l’incendie qui avait ravagé les hauts de la Chaloupe en octobre 2011, s’approchant même d’une exploitation agricole. Nous serons donc mieux dotés pour faire face à ce risque incendie.«



Cette opération porte spécifiquement sur la création d’une chaîne de refoulement d’eau depuis le réservoir RE6 de l’antenne 6 du périmètre irrigué du Littoral Ouest, situé à 755 mètres d’altitude, jusqu’à 1880 mètres d’altitude, permettant de sécuriser l’alimentation en eau des retenues collinairesdes éleveurs des Hauts de l’Ouest, d’améliorer le système de Défense de la Forêt Contre les Incendies(DFCI) dans la zone, de répondre aux besoins en eau de tout ou partie des usagers localisés sur le secteur de la tranche F du Projet ILO (660 à 800 m d’altitude) et aux besoins en eau brute des communes de Trois-Bassins et de Saint-Leu.



Le projet de création de chaîne de refoulement d’eau brute a été mené par le Département depuis 2016 pour un montant total de l’opération de 12 348 600,00 €

(Dont Montant éligible (marchés notifiés après le 1er janvier 2014) : 12 348 600,00 € – Etudes et conseils : 865 000,00 €



Travaux : 11 482 400,00 €

Publicité : 1 200,00 €)

Le Maire de Saint-Leu et les élus Nadine Palas et Philippe Lucas ont participé ce matin au lancement des travaux du Conseil Départemental pour la création d’une chaîne de refoulement d’eau à visée agricole.Ce projet cofinancé par l’Europe permettra une meilleure distribution de l’eau pour les agriculteurs des Hauts de l’Ouest.En effet, les éleveurs implantés dans les Hauts de l’Ouest sont tributaires, pour l’alimentation en eau de leurs cheptels, de la pluie et du remplissage de leurs retenues collinaires, aucune ressource en eau pérenne n’étant disponible et mobilisable dans cette région des Hauts.En réponse aux épisodes de sécheresse récurrents qu’ont traversés les éleveurs des communes de Saint-Paul, Trois Bassins et Saint-Leu, une réflexion destinée à sécuriser l’alimentation en eau des retenues collinaires a été initiée par l’Association Réunionnaise de Pastoralisme et la Sica Révia en 2014.Bruno Domen, le Maire de Saint-Leu a également souligné « l’importance de ces travaux pour assurer l’irrigation des Hauts pour nos éleveurs des hauts de Saint-Paul, de Trois-Bassins et de Saint-Leu tout comme la défense incendie du massif forestier. On se souvient avec émotion de l’incendie qui avait ravagé les hauts de la Chaloupe en octobre 2011, s’approchant même d’une exploitation agricole. Nous serons donc mieux dotés pour faire face à ce risque incendie.«Cette opération porte spécifiquement sur la création d’une chaîne de refoulement d’eau depuis le réservoir RE6 de l’antenne 6 du périmètre irrigué du Littoral Ouest, situé à 755 mètres d’altitude, jusqu’à 1880 mètres d’altitude, permettant de sécuriser l’alimentation en eau des retenues collinairesdes éleveurs des Hauts de l’Ouest, d’améliorer le système de Défense de la Forêt Contre les Incendies(DFCI) dans la zone, de répondre aux besoins en eau de tout ou partie des usagers localisés sur le secteur de la tranche F du Projet ILO (660 à 800 m d’altitude) et aux besoins en eau brute des communes de Trois-Bassins et de Saint-Leu.Le projet de création de chaîne de refoulement d’eau brute a été mené par le Département depuis 2016 pour un montant total de l’opération de 12 348 600,00 €(Dont Montant éligible (marchés notifiés après le 1er janvier 2014) : 12 348 600,00 € – Etudes et conseils : 865 000,00 €L’ opération est cofinancée par l’Union Européenne et notamment le Fond Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), dans le cadre du PO 2014-2020 à un taux de 75%.









Dans la même rubrique : < > Communiqué de la ville : point sur la rentrée scolaire à Saint-Leu Des arbres remplacent les déchets à Grand-Fond