Aménagement durable: La Possession, une source d'inspiration pour Madagascar

Dans le cadre des relations bilatérales entre la France et Madagascar, une délégation de haut niveau du Ministère de l'Intérieur de la République malgache était en visite ce jeudi 30 aout 2018 à la Ville de La Possession.



Composée de haut fonctionnaire et menée par le Directeur Général de l'Aménagement du Ministère de l'Intérieur M. Marie Gérard Andriamanohisoa, l'expérience en matière d'aménagement de l'éco-quartier de La Possession a retenu toute l'attention de cette délégation.



Il faut noter que le gouvernement malgache a sollicité l'aide de la France pour un projet d'aménagement d'un nouveau quartier à l'image de ce qui s'est fait à La Possession pour la capitale Antananarivo.



Le Directeur Général du Ministère de l'Intérieur de Madagascar lors de sa visite a émis le souhait au Premier Adjoint de La Possession, M. Gilles Hubert, de pouvoir négocier avec la Ville de La Possession une convention de coopération et d'échange d'expertise sur ce sujet.