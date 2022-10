Courrier des lecteurs Aménagement du chemin summer n°3 Le Guillaume Saint-Paul : Avis aux riverains

Par Claude Lauret - Publié le Vendredi 7 Octobre 2022 à 10:00

A tous les riverains, pour information :



Lors de notre rencontre du 05 Octobre 2022 avec Mme CHEREAU-NEMAZINE (3ème adjointe) et Monsieur COUTAYE Chargé d’opération - Service de la voirie à la Mairie de Saint-Paul, nous avons appris qu’un projet d’aménagement de cette portion de route était en cours depuis 4 mois. (Nous n’étions pas au courant). Il s’agit donc d’une bonne nouvelle et nous nous en réjouissons ! Pour préciser les choses, nous avons donc convenu avec Mme l’Adjointe, de la possibilité d’une réunion avec les riverains du chemin Summer N°3 et les responsables des services concernés sur site. (Heure et date à fixer en accord avec Mme l’Adjointe). Chacun pourra alors prendre connaissance en détails du projet en cours et nous le souhaitons, échanger de manière constructive. Ceux qui ne pourront se déplacer peuvent nous contacter à l’adresse suivante : rivchsummer3@protonmail.com

LAURET Claude - Au Nom du Collectif des riverains du chemin Summer N°3