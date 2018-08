La grande Une Aménagement du belvédère de Bois Court : Un projet à potentiel touristique et des enjeux écologiques à ne pas négliger

Avec le Parc du Volcan, il constitue le projet phare de la mandature d’André Thien Ah Koon. Le maire du Tampon veut aménager le belvédère de Bois Court. Le site qui offre un point de vue sur le village de Grand Bassin devrait connaitre de grands changements. "L’attractivité du territoire est liée à des équipements d’importance. L’île de La Réunion par rapport à l’île Maurice a pris trop de retard", note l’édile.





Dans le cadre de travaux effectués en partenariat avec la CASUD pour le déplacement de deux canalisations, la mairie a déjà procédé à "une mise en perspective" sur le site. Une plateforme a été réalisée, la route du Piton Bleu déviée et des terrains pour accroitre la surface d’aménagement achetés. La mairie a donc jeté les premières bases de son projet. Le permis d’aménager et la déclaration au titre de la loi sur l’eau ont été accordés, manque notamment le retour de la préfecture concernant l’évaluation environnementale. "Nous sommes dans les starting blocks et les marchés ont déjà été passés. Aucune contrainte administrative n’entrave le projet", confie Louis Boyer, ingénieur à la commune. Le lieu se situe en effet dans un espace d’urbanisation prioritaire inscrit au schéma d'aménagement régional (SAR) et en zone naturelle à protéger du POS autorisant l’implantation d’équipements légers touristiques et de loisirs.



Reste que le site apprécié des pique-niqueurs et des touristes constitue également une zone naturelle à enjeux écologiques. La partie nord se trouvent en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et le secteur du rempart de Bois Court à Grand Bassin est connu pour être un corridor pour les pétrels et les papangues. "Des mesures compensatoires ont été ajoutées au dossier d’évaluation environnementale. Les éclairages vont être adaptés de nuit et le bruit pris en compte durant la phase d’exploitation", assure Louis Boyer. Dans le cadre de son projet, la collectivité devra également s’inquiéter d’une partie concernée par le plan de prévention des risques (PPR) sujette à un aléa mouvement de terrain.



"Il faudra le soutien de tout le monde, les fonds européens, la Région, le Département et la communauté d’agglomération. Il n’y a pas de raison qu’à La Réunion sur le plan touristique avec la présence du volcan que nous soyons pas aussi bon que les autres", répond André Thien An Koon.



Le projet d’aménagement du belvédère de Bois Court qui comprend 600 places de stationnement, 80 boutiques, un restaurant en lieu et place du réservoir, une hélistation, ou encore une activité de saut à l’élastique et de slackline, est estimé à 7 millions d’euros pour une livraison espérée en mars 2019. PB Lu 237 fois