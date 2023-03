Communiqué Aménagement de la ZAC du Mail : Une fouille archéologique préventive d’envergure à Saint-Pierre

Une fouille archéologique préventive menée par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a débuté en mars 2023 à Saint-Pierre. Le chantier s’inscrit dans le cadre du Plan National de Revitalisation Urbaine Action Cœur de Ville. Faisant suite à un diagnostic mené en 2021, cette fouille a pour ambition de "reconstituer la mémoire et les traces du patrimoine de la Ville." Par N.P - Publié le Mercredi 29 Mars 2023 à 15:32

Un chantier d’envergure est actuellement mené à Saint-Pierre. En raison des modifications en profondeur qui sont prévues dans le cadre du plan Action Cœur de Ville, notamment la construction du centre administratif, un chantier de fouilles archéologiques préventives vise à documenter deux siècles d’aménagement du cœur du Saint-Pierre ancien du XVIIIème et XIXème siècles. Cette fouille a été prescrite par le Préfet de Région après avis favorable de la commission territoriale de la recherche archéologique.



Conserver la mémoire du passé



À Saint-Pierre, la construction du centre administratif prévue dans le cadre du plan Action Cœur de Ville a conduit à un diagnostic de grande emprise permettant d’enrichir les connaissances sur l’urbanisation de la ville. Réalisée par Thierry Cornec (Inrap) entre le 9 et le 27 août 2021, cette opération a permis de mettre au jour des vestiges construits appartenant à deux grandes phases d’aménagement, pour une part répertoriés grâce à la lecture des cartes anciennes, pour une autre part, inédits.



La fouille préventive qui fait suite à cette première phase est la deuxième fouille d’ampleur sur le sol réunionnais.



Des vestiges pour l’essentiel maçonnés, très denses, sont organisés selon une chronologie relativement claire et pour partie datée par un mobilier pertinent. Ils permettent de proposer, pour la première fois à Saint-Pierre, un schéma de l’évolution de l’urbanisme dans ce secteur de la ville, depuis ses prémices jusqu’aux traces récentes, en passant par une importante phase d’aménagement à partir de la seconde moitié du XIXe siècle.



L’opération de 2021 constitue une riche documentation de ce secteur de Saint-Pierre. Elle illustre également l’intérêt d’une opération archéologique sur un secteur qui est resté peu construit au cœur de la ville, ce qui a justement favorisé la préservation de vestiges conséquents mais aussi de traces plus fugaces.



Redynamiser le centre-ville de Saint-Pierre et son patrimoine



Le plan national Action Cœur de Ville répond à une double ambition : améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes et conforter le rôle de moteur de ces villes dans le développement du territoire.



Cette fouille préfigure les travaux d’aménagement des espaces publics de la ZAC du Mail, et marque le début d’une opération nationale visant la redynamisation du centre-ville de SaintPierre tout en alliant patrimoine et modernité.