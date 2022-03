Communiqué Amèn Amwen : Un spectacle sur les violences intrafamiliales

Amèn Amwen est un spectacle autour de la lutte contre les VIF (violences intrafamiliales) avec Christine Salem, Gael Velleyen et Gwendoline Absalon. Il sera joué au gymnase Daniel Narcisse (Le Possession) ce samedi à 19h30. Par N.P. - Publié le Lundi 21 Mars 2022 à 15:28

"Amèn Amwen" Christine Salem, Gael Velleyen et Gwendoline Absalon 3 grands artistes réunis, accompagnés de 24 enfants, autour de la lutte contre les Violences Intrafamiliales, un sujet d'actualités...

Nous vous emmenons sur le chemin de l'émotion et de la fragilité de l’être humain, mais aussi et surtout sur cette capacité à se reconstruire.

De la musique bien sur, des chants, des textes et aussi de la danse, un spectacle total ! Par cette création multidisciplinaire, les artistes proposent une approche sensible et ambitieuse, pour briser les tabous et protéger les vies.