A la Une . Amèn Amwen : Christine Salem, Gwendoline Absalon et Gaël Velleyen en concert contre les violences intrafamiliales

Christine Salem, Gwendoline Absalon et Gaël Velleyen se joignent au choeur Amadeus pour le spectacle Amèn Amwen qui se déroule dimanche 5 à la Salle Gramoune Lélé au conservatoire de St-Benoît. Un spectacle musical afin d’accompagner les victimes de violences intrafamiliales. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 3 Février 2023 à 11:26

Le communiqué :



Trois grands artistes réunis, accompagnés des jeunes talents du Ker Amadeus autour de la lutte contre les Violences intra familiales, un sujet d’actualité... Nous vous emmenons sur le chemin de l’émotion et de la fragilité de l’être humain, mais aussi et surtout sur cette capacité à se reconstruire. De la musique bien sûr, des chants, des textes et aussi de la danse, un spectacle total! Par cette création multidisciplinaire, les artistes proposent une approche sensible et ambitieuse pour briser les tabous et protéger les vies.

