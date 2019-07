<<< RETOUR CINOR

Amélioration du cadre de vie: La Cinor et les bailleurs sociaux jouent collectif ! En présence des représentants de l’Etat, de l’ADEME et de l'Armos, les bailleurs sociaux ont signé avec la CINOR, ce vendredi 12 juillet 2019, la convention pour l'amélioration du cadre de vie en habitat collectif, résultante d'une des mesures du Plan Climat Air Energie Territorial.

Le PCAET de la Cinor constitue le premier plan mis en place à La Réunion et au sein des régions ultramarines. Il s'agit d'un outil qui va donner un nouvel élan à notre futur, avec pour objectif final, à notre échelle, la lutte contre les émissions des gaz à effet de serre (GES), et le réchauffement climatique.



Cette convention, validée au Conseil Communautaire du 20 juin dernier, se révèle ainsi la traduction opérationnelle d’une des 38 actions du PCAET appelées à être conduites sur nos trois communes membres. La Cinor se fait un devoir ainsi d'apporter sa pierre à l’édifice des divers engagements nationaux et internationaux visant à lutter contre le changement climatique et à prôner la sobriété énergétique.





Secteurs résidentiel et tertiaire : 37 % des gaz à effet de serre du territoire du Nord L'étape de signature vient confirmer, à travers cette nouvelle charte, l'engagement des bailleurs à s'impliquer aux cotés de la Cinor, non seulement au niveau de la collecte des déchets ou les VHU, mais aussi au niveau des thématiques de la transition énergétique et écologique (production d'énergie renouvelable, maitrise des consommations d'énergie,....) .



Des thématiques qui vont impacter le futur immédiat des usagers de notre territoire.



Quant au pourquoi cette action tournée vers l'habitat collectif ? La Cinor livre ses statistiques : à ce jour, les secteurs du résidentiel et du tertiaire concourent à hauteur de 37 % des gaz à effet de serre du territoire du Nord.



Or, Notre collectivité, porteuse de Plan Local de l’Habitat (PLH) a identifié sur la période 2019-2025 un besoin de l’ordre de 10 500 de nouveaux logements.



"Je me réjouis que cette convention puisse offrir l’occasion de montrer que notre collectivité et les bailleurs sociaux souhaitent s’engager dans la voie de la transition énergétique afin de faire des logements plus performants sur le plan énergétique", explique Gérald Maillot le Président de la Cinor.



L’enjeu n’est plus uniquement de construire des logements sociaux de qualité, mais aussi et surtout faire des constructions durables, contribuant à l’amélioration de notre futur environnemental.



Des dispositifs pour l’amélioration de notre futur environnemental. Cette convention prévoit que les futurs projets de constructions neuves ou de rénovation sur notre territoire puissent faire l’objet d’actions visant à : promouvoir les énergies renouvelables ; mettre en place des techniques de construction conduisant à une meilleure maitrise de nos consommations d’énergie ; promouvoir au sein de ces habitations une mobilité propre ; s’investir dans des dispositifs d’économies circulaires, comme par exemple les jardins partagés bio en pied d’immeuble et de préserver notre biodiversité végétale par la réintroduction d’espèces propre à notre territoire.



"Notre ambition est d’aller au-delà de la certification « Patrimoine Habitat & Environnement Dom » initiée, par la Cinor il y a déjà quelques années. Cette démarche plus globale et complète, nous l’espérons, devrait nous conduire à terme, d’améliorer le pouvoir d’achat des locataires, et faire que ces derniers soient les acteurs de ces dispositifs d’amélioration de leur cadre de vie, et s’en approprient", complète Yvette Duchemman, vice-présidente déléguée au PCAET.



Engagement avec l'Etat par le plan “Trajectoire 5.0” Une signature de convention qui intervient quelques jours après la signature par la Cinor de son premier contrat de convergence et de transformation (CCT) avec l'Etat, en présence du Président de la République et du Premier Ministre et de son engagement en faveur du plan “Trajectoire 5.0”.



Un plan qui porte sur cinq défis à réussir d’ici 2030: le zéro exclusion, le zéro carbone, le zéro déchet, le zéro polluant agricole, et le zéro vulnérabilité au changement climatique.



Au final, la présence de la Cinor à Paris a permis de montrer que sur le territoire du Nord de La Réunion, la Cinor, 1ere agglomération ultra marine, est bien au coeur des enjeux de développement durable avec des réalisations, des projets et de vraies solutions mobilisées au service du bien-être de ses administrés.







CINOR

Dans la même rubrique : < > Info pratique plaisanciers : vigilance fortes houles déclenchée ce jeudi 11 juillet La pomme de terre péi à l'honneur au Tampon