Ambohibao: Un diplomate américain assassiné chez lui

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers une heure du matin, un diplomate de l'ambassade des Etats-Unis a été assassiné à son domicile à Ambohibao à Madagascar.



Une patrouille de gendarmes sur place a pu interpeller un suspect. Ce dernier a été pris en flagrant délit avec une pièce à conviction. Il a donc immédiatement été placé en garde à vue.



Malgré l'alerte lancée rapidement, gendarmes et pompiers ont été forcés de constater que le diplomate américain était déjà décédé à leur arrivée.



Selon l'Express de Madagascar, l'enquête judiciaire est sur la bonne voie mais police et gendarmerie préfèrent rester discrets sur cette enquête encore en cours. Des détectives américains sont également venus prêter mains fortes aux gendarmes et aux policiers.