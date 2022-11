Revenir à la Rubrique CINOR Ambition Planète : des engagements pour notre Terre !

Jacques Lowinsky, 1er Vice-président de La Cinor et Président de la Nordev.

Le premier jour a été marqué par le leitmotiv suivant : la part du solaire dans nos consommations électriques doit augmenter.

Panneaux photovoltaïques pour la NORDEV, pour la Sodiparc, pour Runéo, et pour le Groupe DIJOUX avec dans le cas de ce dernier, une 1ère nationale, comme l’a souligné Michel DIJOUX du groupe éponyme : de l’autoconsommation.

Le 10 novembre, second jour du congrès, les débats se centrent sur nos territoires tendant à être vertueux dans leurs consommations, leurs mobilités, leurs aménagements. Agriculture identitaire, Papang, écocité, les exemples sont nombreux pour démontrer notre volonté d’améliorer nos conditions de développement.

Et les engagements concrets continuent de fleurir :

Fabrice Hoarau pour La Région Réunion prend l’engagement d’accompagner les actions portées par ce congrès, et aussi de faire des Lycées Oasis et des routes nationales ombragées.

Maurice GIRONCEL pour la Cinor, prend l’engagement dès 2023, de fournir 1 000 récupérateurs d’eau de pluie.

Au titre du SIDELEC, il valide, aussi, les engagements suivants :

Perpétuer la Marche pour le climat pour continuer à sensibiliser les gens sur le dérèglement climatique, les 5 mars, date de naissance de Paul Vergès.

Être exemplaire en matière de développement durable avec le programme « village solaire de Mafate » parfois couplé avec de l’hydrogène.

Participer à la mise en œuvre des PCAET de toutes intercommunalités

Aider nos communes membres dans leur démarche de sobriété énergétique. À terme, c’est 21 millions de kilowatt/h économisés par an qui pourraient être économisés. Gérard ANDRIAMANOHISOA, secrétaire d’état chargé des nouvelles villes et de l’habitat auprès de la Présidence malgache prend l’engagement de travailler avec la Cinor sur la gestion des zones urbaines et des transports urbains. Il propose la création de 3 journées annuelles communes aux îles de l’Océan Indien pour les jardins urbains, la réduction des déchets plastiques, et la protection des bassins versants pour protéger notre Océan Indien.

En conclusion de ces deux jours, Éricka BAREIGTS maire de Saint-Denis prend l’engagement de modifier les anciens éclairages publics en les remplaçant par des éclairages à leds plus performants et moins énergivores, avec un focus particulier pour le stade Jean Ivoula où la consommation passera de 2000 watts à 800 watts.

Le Mot de la fin revient à notre Grand Témoin, Gaël DERIVE :

« La suite, le suivi de ces actions, c’est le plus important. »

En effet, Bilan dans un an est, dès à présent, prévu pour examiner les effets concrets de ces engagements.

