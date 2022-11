Communiqué Ambition Planète - Expo-congrès les 9 et 10 novembre à la Nordev

La Nordev organise l’Expo-Congrès « Ambition Planète » qui se déroulera les 9 et 10 novembre 2022 au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis sous le signe du développement durable en présence d’invités des iles voisines (Madagascar, Maurice, Mayotte, Rodrigues). Cette première édition est appelée à être renouvelée chaque année afin de permettre aux acteurs du territoire de partager les expériences, de mesurer, évaluer et ajuster les actions à poursuivre ou à mettre en œuvre. Par N.P - Publié le Mercredi 2 Novembre 2022 à 16:23

"Comment vivre mieux et consommer mieux au quotidien afin de participer à la préservation de la planète et à la transition écologique ?".



Deux grands témoins

Gaël Derive , explorateur, réalisateur, conférencier et spécialiste du dérèglement climatique. Il est aujourd’hui l’un des experts les plus engagés sur les questions climatiques à l’échelle de la planète. Il présentera son film « Une Planète, une Civilisation » .

, explorateur, réalisateur, conférencier et spécialiste du dérèglement climatique. Il est aujourd’hui l’un des experts les plus engagés sur les questions climatiques à l’échelle de la planète. Il présentera son film . Thione Niang, agriculteur, auteur, entrepreneur social, stratège politique et conférencier international. D’origine sénégalaise, il a participé aux deux campagnes présidentielles de Barack Obama. Il a créé plusieurs ONG pour l’autonomisation des femmes et la fourniture de l’électricité de 600 millions de foyers africains grâce à l’énergie solaire durable.

Trois tables-rondes :



Autour d’une vingtaine d’intervenants

Urgence climatique, un défi à relever

Les clés d’une transition écologique réussie

Des territoires consommateurs vertueux

Un entretien avec Thione Niang « Vision d’un optimisme éclairé »



Sept ateliers :

Biodiversité et climat

Energies renouvelables

Gestion des déchets

Economie

Aménagement et urbanisme

Mobilités

Alimentation/agriculture En lien avec ce congrès se tiendra une Expo qui permettra d’illustrer les différentes actions et programmes engagés ou prévus au profit de la transition écologique.





A l’issue des travaux, des projets concrets seront présentés et inscrits à l’agenda des territoires participants.





Le jeudi 10 novembre, 3 000 éco-délégués des collèges et lycées de l’académie, participeront à l’événement dans le cadre de « Ambition Planète : Les jeunes s’engagent » : 75 stands d’établissements scolaires et partenaires, 22 ateliers pédagogiques, projections-débats, concours et remise de prix… sur le thème du développement durable.





Programme :



La zone Sud-ouest de l'océan Indien est l'un des 34 points chauds, ou hotspots, de la biodiversité mondiale identifiés par l'ONG Conservation International. Elle est aussi l'une des zones océaniques les moins perturbées sur le plan écologique, offrant une richesse de ses écosystèmes et une biodiversité exceptionnelle avec un fort taux d'endémisme. Dès lors,

Programme : https://ambitionplanete.re S'inscrire https://ambitionplanete.re/formulaire-dinscription/