"Ambiance kréol" : Clara dévoile son tube de l'été

La princesse du séga réunionnais est de retour pour lancer le mois des fêtes de fin d'année. Clara nous livre "Ambiance kréol", qui sera sans aucun doute l'hymne des prochaines "fiesta" et des "baptêmes, communions, anniversaires" à venir. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 1 Décembre 2021 à 17:07









"Ambiance kréol" est extrait du premier album de Clara, "Mon univers". La chanson a été produite par la radio RJL 106.8 FM et diffusée sur le réseau de la KDM Family TV. La chanteuse a reçu la visite d'une célébrité : Morgane Lebon, Miss Réunion 2019. La chanteuse Clara vient de dévoiler sur les plateformes de streaming le clip de sa nouvelle chanson intitulée "Ambiance kréol". L'interprète de l'inoubliable "La force l'amour" remet le couvert, cette fois pour un appel à la fête à l'approche des célébrations de fin d'année. Clara revient d'une tournée en métropole et s'apprête à faire chanter et danser les Réunionnais pour les prochaines semaines avec "L'Ambiance kréol". Elle invite les kafrines à "whyner" et les gars à ne pas se laisser intimider au risque de se retrouver sans cavalière..."Ambiance kréol" est extrait du premier album de Clara, "Mon univers". La chanson a été produite par la radio RJL 106.8 FM et diffusée sur le réseau de la KDM Family TV. La chanteuse a reçu la visite d'une célébrité : Morgane Lebon, Miss Réunion 2019.







Baradi Siva