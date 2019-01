Ambiance intergénérationnelle à l’école Louise-Payet

Les centres de loisirs continuent dans la Ville de Saint-Paul ! La preuve à l’école Louise-Payet dans le quartier de Bois Rouge avec une journée intergénérationnelle organisée en fin de semaine dernière.



Une manifestation placée sous le signe du patrimoine, du vivre-ensembre et de la transmission entre gramounes et marmailles. Les animateurs proposaient aussi plusieurs stands d’exposition, de dégustation de jus et de gâteaux lontan.



Une bonne ambiance bien visible en regardant les photos prises à cette occasion. Les Accueils de loisirs sans hébergement se poursuivent donc dans la joie sur le territoire communal.