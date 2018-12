<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Ambiance de feu au 20 désamb de Saint-Paul Retour en images et en vidéos sur la Fête de la liberté organisée ce jeudi 20 décembre 2018 à Saint-Paul. Plus de 3 000 personnes participaient aux différentes manifestations traditionnelles et musicales sur la place du Débarcadère, de 9 heures à plus de 22 heures.

Une incroyable ambiance pour un 20 désamb réussi. Unité et fraternité. Ces deux qualificatifs collent le mieux à l’état d’esprit de l’événement célébré dans la cité saint-pauloise à l’occasion du 170e anniversaire de la commémoration de l’abolition de l’esclavage.

Premier moment fort: le maloya qui investit le Débarcadère. Revivez ce moment comme si vous y étiez.



Second rendez-vous marquant de ce 20 désamb: la marche de la liberté. Plusieurs centaines de figurants défilaient entre le parking Cimendef et le front de mer saint-paulois. Tous célébraient la liberté durant ce défilé coloré. Découvrez les images.



La partie musicale avec les concerts démarraient peu après l’arrivée de la marche de la liberté. Sur scène se produisaient plusieurs groupes de maloya de la ville et des “poids lourds” de la scène locale. Comme en témoigne cet extrait où vous pourrez entendre et visionner les prestations de Gramoune Sello et de Ti Zenfan Gado.



Le 20 désamb de feu à Saint-Paul se poursuivait avec la prestation d’artistes de la jeune génération. Pix’L, Black T, T Matt et bien d’autres. Pas forcément attendus dans le registre du maloya, tous se pliaient à l’exercice afin d’ambiancer la foule. Jugez-vous même.



Tradition, recueillement et culture… Trois ingrédients essentiels à la réussite de la Fête de la liberté à Saint-Paul. Regardez aussi la galerie de photos réalisées à cette occasion.

Ville de Saint-Paul





Dans la même rubrique : < > Les services municipaux exceptionnellement fermés Fermetures provisoires des médiathèques pour inventaire