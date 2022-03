Communiqué Ambassadrice de La Réunion pour le développement durable : Ramata Touré, femme de coeur et de convictions sociales

Publié le Mardi 1 Mars 2022

Ce proverbe Masai pourrait résumer à lui seul l’engagement de Ramata TOURÉ, 7e Adjointe au maire de Sainte-Suzanne, vice-présidente déléguée à la Commission Environnement et Développement Durable de la Cinor, et présidente de la Régie du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC Nord). En effet, animée par la volonté avant tout de participer au Bien-être d’Autrui, cette jeune femme mariée à un enseignant chercheur et mère de deux enfants a choisi la voie de l’engagement comme fil conducteur d’une existence placée sous le sceau de la Solidarité et de la Fraternité, comme source de son épanouissement personnel, familial, politique et de levier pour la réaffirmation au quotidien de ses convictions.



Engagement personnel



Ramata Touré a foulé le sol réunionnais pour la première fois en 2009. Un appel ? Toujours est-il qu’un an après, elle décide avec sa famille, de s’installer sur la commune de Sainte- Suzanne. La « Ville Moderne à la campagne » procure à Ramata un environnement propice à une connexion de plus en plus forte au vrai sens qu’elle entend impulser à son existence : conformer sa vie à ses convictions en matière de Développement Durable.



Engagement professionnel :

– En septembre 2017, Ramata crée la première plate-forme de vente en ligne de La Réunion, « cadeeplus.com », un supermarché en ligne pour permettre aux personnes isolées, âgées ou encore porteurs de handicap de pouvoir se faire livrer à domicile. Cette plate-forme a connu un intérêt majeur lors du confinement en mars 2020. Aujourd’hui, la réflexion se poursuit sur les pistes à explorer en vue d’une plus grande performance de cet outil de proximité et de solidarité pour la plus grande satisfaction de sa clientèle.

– Ramata est fondatrice de l’institut de formation professionnelle des Outre-mer (IFP DOM) un centre qui a pour but d’accompagner la jeunesse dans ses projets professionnels. Une manière pour elle d’apporter sa contribution à l’élévation de qualifications et de... conscience de nos jeunes, qu’elle souhaite voir, de plus en plus formés, responsables, épanouis et reprendre le moment venu le flambeau de la transmission, et de l’engagement au service de l’intérêt général et de la Nation.



Engagement politique



L’engagement, avant tout, de cette femme pour son prochain et notre jeunesse trouvera son prolongement « naturel » sur le plan politique avec son ralliement au Mouvement « La République en Marche ». Lectrice assidue des ouvrages politiques, Ramata TOURÉ est confortée dans son choix après la lecture du livre « Révolution » d’Emmanuel MACRON. Un passage, notamment, finit par la convaincre totalement et définitivement dans sa décision :



« (...) Nous sommes entrés dans une nouvelle ère. La mondialisation, le numérique, les inégalités croissantes, le péril climatique, les conflits géopolitiques et le terrorisme, l’effritement de l’Europe, la crise démocratique des sociétés occidentales, le doute qui s’installe au cœur de notre société : ce sont les symptômes d’un monde en plein bouleversement », écrit le Président de la République.



Ramata estime que « notre territoire n’échappe pas à cette révolution ». Voilà ainsi résumé le contexte de son engagement de femme « pour une Europe économiquement forte, inscrite dans une vision de parité, d’équité, et progrès social durable ». Elle décide donc de rejoindre le Mouvement « La République En Marche » juste après la crise des gilets jaunes animée par « l’envie de prendre part au dialogue social en voyant la souffrance et la colère des citoyens exprimés par le ras-le-bol » estimant par ailleurs « qu’Emmanuel MACRON, avait déjà fait bouger les lignes, un an après son élection ». On n’arrête pas la marche de l’Histoire et celle de Ramata TOURÉ s’écrit en lettres d’or en 2020. En effet, dans l’esprit du « Rassemblement » prôné par feu le sénateur et fondateur du Parti Communiste Réunionnais (PCR) Paul Vergès, Maurice GIRONCEL, maire de la commune de Sainte-Suzanne, et par ailleurs, président de la CINOR et du SIDELEC Réunion, l’intègre sur sa liste qu’il conduit alors dans le cadre des élections municipales de 2020, sur la base d’un projet politique axé sur l’urgence sociale et climatique pour la « ville moderne à la campagne ». Une liste qui remporte les suffrages des électeurs et RamataTOURÉ est élue 7eadjointe déléguée au Développement Durable, à la Transition Écologique et à l’énergie ainsi qu’élue communautaire. Parallèlement, elle accède également à la Vice-présidente déléguée à la Commission Environnement, et Développement Durable de la CINOR ainsi qu’à la présidence de la Régie du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC Nord).



Ramata TOURÉ avoue sa reconnaissance à Maurice GIRONCEL pour lui avoir donné les moyens d’agir à différents niveaux en faveur de la transition écologique et de la biodiversité.



Engagement pour la réélection du président Emmanuel MACRON



Ramata TOURÉ poursuit son engagement aux côtés du candidat à la Présidence Emmanuel MACRON. Elle est à l’initiative du Comité de soutien pour sa réélection, « Terre de Sainte Suzanne» en rassemblant autour des élus de la majorité présidentielle qui compte aujourd’hui plusieurs personnalités politiques à La Réunion, la Société civile, les chefs d’entreprises, les responsables du monde associatif, les étudiant-e-s et toutes les personnes de bonne volonté.



Écoutons-la s’exprimer sur le sens de cet engagement : « Notre île de La Réunion, zone ultra-périphérique de l’Europe et région de France, offre tous les atouts nécessaires au rayonnement de la diversité humaine à l’échelle d’un laboratoire du vivre ensemble. Avec ses plus de 900 000 habitants, elle fait partie des grandes régions de France et des plus denses zones ultra-périphériques de l’Europe qui mérite qu’on s’en occupe sérieusement et avec les moyens humains et financiers à la hauteur des enjeux ». La lutte contre le réchauffement climatique, par exemple, est une préoccupation majeure qui mobilise maintenant tous les acteurs du territoire. Les EPCI et les Villes ont leur rôle à jouer. Avec quels moyens appropriés ? « La majorité des actions à venir, le futur à bâtir, sera portée par les structures locales qui déclineront les politiques publiques, au plus proche de l’usager ».



La CINOR s’est engagée sur ces thématiques en adoptant le premier PCAET des DOM/COM, le 21 février 2019. L’érosion et les effondrements volcaniques, d’une intensité unique au monde, ont façonné un relief tourmenté et fait émerger des paysages grandioses. Dans ces espaces soumis à des microclimats variés, se sont développés des milieux naturels multiples et originaux.

Pour Ramata « ces ressources naturelles ont favorisé le développement économique et la construction d’une identité créole qui ont à leur tour influencé les paysages de La Réunion. Elle lance un appel à poursuivre cette aventure humaine, « dans le respect de La République et pour l’épanouissement de chacun, j’invite toutes les Marcheuses et tous les Marcheurs à une synergie des volontés et à une collaboration bienveillante de sorte que notre mouvement devienne une force vive du changement durable à la Réunion ».

« C’est encore à l’échelle locale que nous trouverons ensemble les solutions adaptées à la préservation de la biodiversité unique de notre île. La vision de notre comité est celle de préparer le terrain des futur-e-s élu-e-s garants, au contact de nos concitoyens, du bilan du gouvernement, dont nous devons être fiers, tant il est positif et préparer le dialogue social et économique, notamment sur les sujets qui concernent directement l’Outre-Mer français, du programme du 2ème mandat d’Emmanuel MACRON », conclut Ramata TOURÉ.



Et d’ores-et-déjà, elle invite l’ensemble des réunionnaises et des réunionnais, animés par la volonté de donner corps et esprit aux valeurs de fraternité, de justice sociale, de solidarité, de cohésion sociale, de promotion de la cellule familiale, à un rayonnement sans cesse croissant de notre île et de la Nation au-delà de ses frontières, à venir rejoindre le Comité de Soutien à la réélection d’Emmanuel MACRON, «Terre de Sainte Suzanne», « Pour, ensemble, dessiner les contours d’une société nouvelle axée sur la lutte contre le réchauffement climatique, la promotion de la transition écologique et de la biodiversité qui sont les leviers incontournables et nécessaires à un avenir meilleur pour les générations futures ».



Car, Ramata le sait bien : « Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, mais nous l’empruntons aux générations futures ».





