Ambassadeur Énergie

Le SLIME permet d’identifier les ménages en situation de précarité énergétique et les orienter vers les différents interlocuteurs et dispositifs d’aide existants. Les visites à domicile sur toute l’île sont réalisées par une quinzaine d’ambassadeurs de l’énergie de la SPL HORIZON. Leur rôle est d’accompagner les familles vers une meilleure consommation énergétique et donc, une réduction de leur facture d’électricité. Rencontre avec Benjamin ATANARI, ambassadeur énergie.



Dites-nous quelques mots sur votre parcours.

Je suis issu d’un BTS en électrotechnique. Par la suite, j’ai suivi une Licence Professionnelle dans la Maîtrise de l’Énergie. Depuis 2 ans maintenant, j’interviens dans l’aspect technique, mais également social suite à la formation que j’ai suivie au sein de la SPL.



Quelle est la mission d’un ambassadeur énergie ?

D’abord, je prends rendez-vous avec la famille qui, au préalable, en aura fait la demande auprès d’un de nos partenaires (la Région, l’ADIE ou le CCAS). C’est la partie administrative du métier. Ensuite je me rends sur place, chez la famille. Je fais la visite, pièce par pièce et analyse la facture d’électricité avec la famille. Après quoi, je vais pouvoir déceler des postes qui méritent une rectification, comme par exemple l’isolation, ou identifier les risques électriques éventuels. À la suite de ce diagnostic, je propose des orientations à la famille auprès de nos partenaires. Mon rôle est de guider les ménages, de lui donner les conseils appropriés. Le jour même de la visite, en fonction des besoins identifiés, je remets gratuitement aux foyers des équipements fournis par EDF Réunion dans le cadre des actions Agir Plus : lampes LED, régulateurs de débit, douchette économe.



La maîtrise de l’énergie, un sujet connu des Réunionnais ?

Cela dépend des publics. En ce qui concerne le dispositif SLIME, il faut continuer la démarche de sensibilisation à la précarité énergétique auprès des personnes concernées. En tant qu’ambassadeur, j’interviens pour apporter le complément d’information sur la maîtrise de l’énergie justement.

Il y a effectivement la partie paiement de la facture, c’est le plus souvent la raison pour laquelle les familles sollicitent le CCAS.

Mais pour arriver à mieux payer cette facture-là, il faut d’abord faire des économies d’énergie. C’est là que l’ambassadeur intervient, qu’il va à la rencontre des familles.



➜ L’ambassadeur énergie accompagne les particuliers dans la mise en oeuvre des solutions identifiées : aide au montage d’un dossier de demande de subvention pour un chauffe-eau solaire, orientation vers les services de EDF pour un changement de tarif, orientation vers le CCAS pour l’amélioration de l’habitat.



Toutes les pistes envisageables en fonction de la situation de la famille sont explorées et proposées, l’objectif étant d’obtenir par le biais de la visite, un diagnostic exhaustif des actions à entreprendre.



➜ Selon la loi (article 11 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010), « Est en précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources et de ses conditions d’habitat ».



