Amazonie : Près de 10.000 km2 de végétation rayés de la carte en 2022

Le système d'observation par satellites DETER, utilisé depuis 2015, a détecté une augmentation de 3% de la zone déboisée dans la plus grande forêt tropicale de la planète par rapport à octobre 2021. Les données ont été relevées par l'Institut national de recherches spatiales (INPE). En seulement dix mois, c’est 9.494 km2 de végétation rayés de la carte en Amazonie.



Selon la cellule brésilienne de l’ONG, la WWF, les incendies et la déforestation ont augmenté en Amazonie depuis le résultat de l’élection présidentielle. Sous le président de Jair Bolsonaro, la déforestation annuelle moyenne a augmenté de 75% par rapport à la décennie précédente. "Le nouveau gouvernement aura beaucoup de travail pour remettre le pays sur les rails, pour mettre fin à une perception selon laquelle l'Amazonie est une terre sans loi", déclare Raul do Valle, de la WWF, dans un communiqué.