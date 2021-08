A la Une . Amazon Prime Video : votre guide vers l'abonnement Ligue 1

Le Pass Ligue 1 d'Amazon Prime est difficilement accessible, surtout si vous êtes résident à La Réunion. Armez-vous de patience, on vous guide dans ce dédalle. Par Nicolas Limbé - Publié le Mercredi 11 Août 2021 à 17:40

Amazon Prime. Ce premier abonnement coûte 5,99€.



Les premières étapes commencent simplement : Tapez et entrez "Amazon Prime" sur votre moteur de recherche (google, yahoo, duckduckgo etc.)

l'identification si vous êtes déjà inscrits, ou l'inscription si vous êtes un nouvel adhérent : Rentrez une adresse mail valide et un pseudo (par ex : Messi974) *si vous êtes déjà inscrit, votre mot de passe devrait être facilement récupérable.



La troisième étape est le mode de paiement. Il faut vous munir de votre carte bancaire (valide bien évidemment) : Remplir les champs correspondants.

Cette étape est cruciale dans votre abonnement: Rentrez votre nom et prénom

Rentrez un numéro de téléphone et une adresse valides de France métropolitaine Si vous connaissez quelqu'un en métropole, rentrez son numéro et son adresse (avec son accord préalable bien évidemment)

Un code de vérification sera envoyé au numéro de téléphone que vous aurez renseigné (d'où la nécessité de prévenir votre acolyte en métropole) Si vous rentrez un numéro réunionnais avec le préfixe +33, le code de vérification n'arrivera pas .

Le site vous redirige vers la page d'accueil d'Amazon : Cliquez de nouveau sur l'onglet Amazon Prime (entouré en jaune sur l'illustration) (Pour résilier pendant la période d'essai, rendez vous sur votre espace client, sélectionnez la catégorie Amazon Prime, puis "Gérer mes paramètres". Pour empêcher la conversion automatique de votre période d'essai gratuit en inscription payante, cliquez sur Ne pas continuer, puis confirmer votre choix. Vous continuerez à bénéficier de vos avantages Amazon Prime jusqu'à la fin de votre période d'essai gratuit de 30 jours. Votre inscription sera ensuite automatiquement annulée et votre carte ne sera pas débitée.)

"Pass Ligue 1": Scrollez (descendez, cherchez) sur cette page jusqu'à trouver la proposition "Pass Ligue 1".

Cliquez sur le lien. Vous êtes alors sur la page d'Amazon Prime Video et vous voulez souscrire au

Vous y êtes !



Une page détaillant l'offre Pass Ligue 1 s'affiche et vous propose de commencer votre essai gratuit : Cliquez sur "Débutez votre essai gratuit, payez plus tard" Si vous avez scrupuleusement suivi les instructions qui viennent d'être expliquées, vous pouvez profiter du Pass Ligue 1 qui donne accès à 80% des matchs de cette saison 2021-2022.



Bien sûr, une fois que la période d'essai est passée (7 jours), l'abonnement s'élève à 12,99€, sans engagement. L'abonnement est annulable à tout moment en revenant sur votre page de Compte.



erreur est détectée dans les renseignements que vous avez donnés, un bandeau affichera un "Problème d'inscription".



