Amateur de stupéfiants bien cachés, ils lui mettent enfin la main dessus

Un homme de 33 ans était en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Champ Fleuri ce vendredi pour consommation et détention de stupéfiants. Mardi dernier, l’individu a été interpellé par les forces de l’ordre au Port. Recherché depuis plusieurs mois, il a enfin pu être trouvé, grâce à son inscription sur le Fichier des personnes recherchées.



En septembre dernier, un contrôle de police avait été effectué près d’une aire de jeu. Il parvient à s’enfuir mais laisse derrière lui sa moto contenant sa pièce d’identité, de la résine de cannabis et 4,5 grammes de cocaïne. Difficile de le retrouver ensuite.



Il s’agit d’un homme connu de la justice, avec neuf mentions sur son casier judiciaire. Si rien ne lui était reproché depuis neuf ans, il avait malheureusement été condamné en novembre 2016 pour des faits similaires. Et c’est alors qu’il portait un bracelet électronique que cet amateur d’héroïne et de MDMA aurait à plusieurs reprises cette année consommé et détenu des substances illicites. Et pas seulement ça, il aurait également été interpellé avec des armes blanches en sa possession.



Convoqué par la justice en octobre, il ne s’est jamais présenté. D’où le mandat dépôt et son maintien en détention jusqu’à son procès renvoyé au 29 janvier afin qu’il prépare sa défense.