Amant violent, il insulte ses victimes au tribunal

Ce Bénédictin de 23 ans est un bourreau des coeurs, mais pas seulement des coeurs: il comparaissait hier pour des violences conjugales. Deux femmes ont porté plainte en janvier dernier, deux ex qui se plaignent de faits similaires: des crachats et des claques au moment de la rupture. Les faits déplorables se sont déroulés sous les yeux des enfants des jeunes femmes.



A l'audience, le prévenu nie les faits, arguant du caractère manipulateur de ses accusatrices. Le ministère public n'a pas apprécié la défense du jeune homme, et a requis 14 mois de prison à son encontre. Le juge est allé au-delà des réquisitions, condamnant l'amant violent à 18 mois de prison, rapporte Le Quotidien dans ses colonnes.



A l'annonce du verdict, le Bénédictin n'a pas trouvé mieux que d'insulter copieusement ses jeunes victimes, devant une salle d'audience emplie d'oreilles attentives.