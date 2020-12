A la Une . Amandine Petit sacrée Miss France, Lyna Boyer prématurément éliminée

Souvent bien placée dans les pronostics, la jeune Réunionnaise n’a pas ramené « la couronne à la maison ». Elle a pu compter sur les nombreux soutiens depuis La Réunion et même des Réunionnais de Métropole durant toute la soirée. Par Aglaë Hoarau - Publié le Vendredi 18 Décembre 2020 à 10:30 | Lu 560 fois

C'est Miss Normandie, Amandine Petit, qui remporte la couronne et qui a été sacrée Miss France 2021. Lyna Boyer, Miss Réunion 2020, ne faisait pas partie du Top 5. Elle a tout de même passé la pré-qualification et faisait partie des 15 finalistes. C'est la deuxième année consécutive que La Réunion ne figure pas dans le Top 5 de Miss France, ce n'était plus arrivé depuis 2013-2014.



Une personnalité qui n’est pas passée inaperçue



A défaut de la couronne, la jeune Possesionnaise peut se réjouir d’avoir fait parler d’elle durant sa préparation pour Miss France.



Elue le 31 octobre dans le chef-lieu, Lyna s’était déjà fait remarquer par sa persévérance. Déjà candidate en 2017, où elle avait décroché une écharpe de Première dauphine, elle se représentait pour la seconde fois. Cela lui permettait selon ses mots, de « prouver que la persévérance et un esprit de battante » finissait par payer.



Une persévérance qui a été saluée par les anciennes Miss qui l’avaient encouragée dans ses différents combats. La jeune femme de 21 ans a en effet montré son engagement contre les violences faites aux femmes et le harcèlement scolaire. Elle a assuré vouloir mettre sa notoriété au service des victimes, ayant elle-même dû faire face au harcèlement scolaire au collège.



L’épreuve de la pré-sélection par le jury, un moment stressant



Comme les 28 autres candidates, la beauté réunionnaise a dû se soumettre à l’épreuve tant redoutée de la pré-sélection. Si elle affirmait sur son compte Instagram qu’il s’agissait d’un moment important, elle avait un stress en plus comparée aux autres jeunes filles. Parmi les membres du jury se trouvait Iris Mittenaere, son modèle. Lyna avait affirmé à plusieurs reprises prendre exemple sur l’ancienne Miss Univers. Une icône sur qui elle s’appuie, autant pour ses projets professionnels que pour se forger son caractère.



Une aventure qui continue… en tant que Miss réunion



Si la jeune femme est arrivée … au concours national, l’aventure ne s’arrête pas pour autant ! Lyna pourra dès son retour sur l’Ile, reprendre ses activités en tant que Miss Réunion. Elle pourra compter sur le soutien des Réunionnais, mais aussi du comité pour continuer à mener à bien son emploi du temps chargé.





Publicité Publicité