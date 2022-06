A la Une . Amandine Henry, Quentin Merlin et Fabrice Abriel à La Réunion pour faire rêver les marmailles de 1000 Sourires

C'est au Lux * Saint-Gilles qu'a été lancée, hier après-midi, la 13ème édition de l’opération “Foot en VIM” (Very Important Marmailles) de l’association saint-pauloise 1000 Sourires. Par NP - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 07:13

Trois parrains prestigieux sont invités, cette année pour faire rêver les petits footballeurs de Saint-Paul : Amandine Henry, Milieu de l'Olympique Lyonnais - D1 Arkema, vainqueur de la Champions League 2022 et Championne de France 2022 - Quentin Merlin, Défenseur du FC Nantes et équipe de France Espoirs, vainqueur de la Coupe de France et Fabrice Abriel, Entraîneur du FC Fleury 91 - D1 Arkema et Parrain de 1000 Sourires.



C’est une belle journée qui s’annonce, ce mercredi 22 juin, pour quelque 120 enfants parrainés par l’association 1000 Sourires. Les marmailles auront le privilège de jouer avec deux jeunes joueurs professionnels venus spécialement de métropole pour les rencontrer. Le temps d’une après-midi, ils pourront taper la balle avec Amandine Henry et Quentin Merlin sur la pelouse du Stade Souprayenmestry de la Saline les Hauts.



“L’association est heureuse d’accueillir ces deux footballeurs dont le parcours est très inspirant pour les enfants, se réjouit Ibrabim Ingar, président de l’association. Depuis 2009, date à laquelle nous avons organisé la première opération “Foot en VIM” avec Guillaume Hoarau (PSG), nous accueillons régulièrement des footballeurs qui acceptent de donner de leur temps pendant leurs vacances pour les marmailles de l’association. Et c’est pour faire plaisir aux enfants que nous avons commencé à le faire, car quand nous leur demandions “Quel est ton plus grand rêve”, ils nous répondaient souvent : “rencontrer des footballeurs professionnels”. Aujourd’hui, nous sommes heureux de pouvoir réaliser ce rêve grâce à nos invités”.



Transmettre des valeurs aux marmailles



Amandine Henry et Quentin Merlin viennent pour la première fois à La Réunion. Ils ont déjà hâte de rencontrer les petits footballeurs à Saint-Paul. “Je suis fière et honorée d’être à La Réunion pour les enfants de l’association. J’espère leur donner le sourire, mais aussi transmettre les valeurs qui me tiennent à cœur", confie Amandine Henry.



Depuis la première édition de l’opération “Foot en VIM”, l’association a accueilli des parrains et marraines prestigieux. Après avoir accueilli Wendie Renard, capitaine de l’équipe de France, et Valérie Gauvin, première réunionnaise à jouer la coupe du monde, la venue d’Amandine Henry est aussi l’occasion pour 1000 Sourires de continuer à mettre en avant le football féminin, et de montrer qu’il n’y a pas de sport d’homme ou de femme.



“Plus jeune, mes seuls modèles étaient des footballeurs, et je suis heureuse si des petites filles, et même des petits garçons peuvent s’identifier aux footballeuses de ma génération". “J’ai envie de leur montrer que c’est possible de devenir professionnel si on croit en ses rêves et si on travaille dur pour y arriver”, ajoute Quentin Merlin.



Les deux jeunes parrains de l’opération “Foot en VIM” sont venus accompagnés de Fabrice Abriel, Parrain de 1000 Sourires depuis 2010. “C’est un plaisir pour moi de venir avec deux nouveaux parrains, qui viennent s’engager auprès de l’association. C’est une belle façon de fêter le 16e anniversaire de 1000 Sourires, ce jeudi 23 juin mais aussi les 20 ans de bénévolat d’Ibrahim Ingar, qui s’investit depuis toutes ces années pour faire rêver les enfants”.



Ils ont été les parrains et marraines de “Foot en VIM” (2009 - 2021) :



Guillaume Hoarau (PSG – BSC Young Boys) - Fabrice Pancrate (PSG) - Fabrice Abriel (OM – OGC Nice ) - Dimitri Payet (ASSE) - Benoît Trémoulinas (Girondins de Bordeaux) - Vincent Acapandié (AJ Auxerre) - William Gros (FC Kilmarnock) - Christophe Mandanne (AE Guingamp) - Zacharie Boucher (Havre HAC) - Jérémy Morel (OM - OL) - Nicolas Douchez (PSG) - Wendie Renard (OL) - Lucas Tousart (OL) – Valérie Gauvin (Montpellier HSC) - Thomas Meunier (PSG) - Marie-Antoinette Katoto (PSG).