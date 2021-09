Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Alzheimer : Don de l’arbre à souhaits et table ronde à Saint-Paul Le samedi 25 septembre, la ville de Saint-Paul et l’association France Alzheimer Réunion ont conjointement organisé une après-midi de sensibilisation. En ligne de mire, une vision décentrée de la maladie d’Alzheimer avec une action symbolique, le don de l’arbre à souhaits dans le jardin de l’Église de la Conversion et l’organisation d’une table ronde dans la salle du Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville.

Sensibles à cette cause, les élues de la ville de Saint-Paul, Suzelle BOUCHER, Nila RADAKICHENIN, Jacqueline CARPIN, Karine LEBON et Roxane PAUSÉ-DAMOUR, ont été présentes aux deux actions. Chacune ont inscrit une pensée sur une carte, pour les patients concernés, pendant la cérémonie du don de l’arbre. Ces cartes ont ensuite été accrochées au Takamaka du jardin de l’Église de la Conversion à Saint-Paul.



Dans la foulée, une table ronde s’est tenue dans la salle du Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville avec comme thématiques la proximité, l’inclusivité et l’accompagnement. Les discussions ont permis mieux cerner les difficultés et les enjeux pour les patients, les aidants, et les soignants. Plébiscitée par la Présidente de l’association France Alzheimer Réunion, Sylvie Agnez, cette après-midi de sensibilisation trouvera à coup un écho favorable auprès des personnes malades comme auprès de leurs aidants afin de les encourager à toujours vivre pleinement dans l’espace public, loin des préjugés et des jugements.





Dans la même rubrique : < > Baignade interdite à Boucan Canot Piscine du front de mer : remise en état de la ligne téléphonique