Alternéo a mené une opération de contrôle de grande ampleur sur ses lignes de bus

Une vaste opération de contrôle a eu lieu ce mercredi 8 février sur le réseau Alternéo dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’insécurité. Par LG - Publié le Jeudi 9 Février 2023 à 16:26

71 contrôleurs de l’ensemble des réseaux de l’île, appuyés par les forces de l’ordre (Gendarmerie, Police Nationale et Municipale) et les agents de sécurité ont contrôlé hier entre 14h et 19h30 plus de 2300 passagers, soit 10% de la clientèle journalière, et dressé 68 procès-verbaux.



Nouveauté cette année, cette action s’est prolongée à la gare du Tampon où des bus du réseau CARSUD ont également été contrôlés avec 137 usagers contrôlés et 3 procès–verbaux établis.



En parallèle de ces contrôles de titres de transport, les forces de l’ordre ont procédé à 5 saisies de stupéfiants.